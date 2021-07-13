Столкновения пяти авто на ул. Кирова: подробности

Подробности ДТП сообщили в столичной ГАИ.





По предварительной информации, около 17:05 25-летний водитель Skoda ехал со стороны ул. Ленина в направлении ул. Комсомольской. Возле дома № 21 на ул. Кирова он остановился для высадки пассажира. Затем, начав движение, не уступил дорогу попутному Volkswagen и врезался в него. От удара вторую машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «МАЗ» и остановившимся Mitsubishi. А Skoda тем временем отбросило на автомобиль BMW. Все пять автомобилей получили механические повреждения.





Фото ГАИ Минска



