Павел Петровский / svaboda.azureedge.net​





Предпринимателя из Бреста Павла Петровского задержали сотрудники КГБ, а 13 июля его осудили. Официальная мотивация — часть 2 статьи 19.11 КоАП ("Распространение информационной продукции, включённой в Республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение или перевозка такой информации"). До суда Петровский трое суток провел в Шкловском РОВД, пишет Еврорадио.





Видео, которое снял Петровский, появилось в ТГ-канале Антона Мотолько. Сам канал в Беларуси признан экстремистским.





Петровскому 42 года. По образованию он учитель истории. Женат, в семье двое маленьких детей — одному три года, второму 10 месяцев.





Происшествие на фестивале "Александрия встречает друзей", случилось 11 июня. Сильный ветер поднял в воздух плохо закреплённый батут, на котором играли дети. Сообщалось, что при этом пострадали семь человек.





Происшествие в Александрии / Кадр из видео