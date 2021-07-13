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Из-за обмелевшей Двины теплоход во время «Славянского базара в Витебске» курсировать, вероятно, не сможет

Из-за засушливой погоды в Двине сильно опустился уровень воды, что может стать помехой для речной навигации во время «Славянского базара в Витебске».



Белгидромет сообщает, пишет ННВ, что на 12 июля уровень воды в Двине в черте Витебска находится ниже отметки, лимитирующей судоходство на этой реке. При этом спад уровня воды в реках Беларуси продолжается с интенсивностью 1-12 сантиметров в сутки.

По состоянию на 13 июля в Витебске на Двине уровень воды составляет 43 сантиметра над нулем гидрологического поста.

Уровень воды в реке в черте областного центра опускался ниже опасно низкого значения, при котором затруднена работа речного транспорта, еще в июне. Напомним, что теплоходы «Витебск» и «Северная столица» имеют осадку в 55 сантиметров.
Источник: Сяржук Серабро
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