







Белгидромет сообщает, пишет ННВ, что на 12 июля уровень воды в Двине в черте Витебска находится ниже отметки, лимитирующей судоходство на этой реке. При этом спад уровня воды в реках Беларуси продолжается с интенсивностью 1-12 сантиметров в сутки.





По состоянию на 13 июля в Витебске на Двине уровень воды составляет 43 сантиметра над нулем гидрологического поста.





Уровень воды в реке в черте областного центра опускался ниже опасно низкого значения, при котором затруднена работа речного транспорта, еще в июне. Напомним, что теплоходы «Витебск» и «Северная столица» имеют осадку в 55 сантиметров.