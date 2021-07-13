







Суд Партизанского района белорусской столицы огласил обвинительный приговор трем молодым людям, которые обвиняются в осквернении монумента на площади Победы, сообщили в суде.





Инцидент возле памятника произошел 24 апреля 2020 года, когда два парня и девушка танцевали и бранились возле Вечного огня на Площади Победы.





Следователи квалифицировали их действия как злостное хулиганство и возбудили уголовное дело. Его начали рассматривать в суде в минувший понедельник.





"Суд признал фигурантов дела виновными в совершении преступления и назначил им по два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа", – сообщили Sputnik во вторник в суде.





Во время прений прокурор просил назначить им по три года "домашней химии". Приговора суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.





Как ранее сообщалось со ссылкой на прокуратуру, один из обвиняемых в тот день демонстративно распивал спиртные напитки и танцевал на одном из конструктивных элементов памятника. Затем он присоединился к девушке и парню на площадке перед обелиском.





Компания разбросала турникеты на площадке, бегала, кричала, потом парни направились к ритуальной площадке с Вечным огнем и обелиском на площади Победы, где с криками и грубой нецензурной бранью намеревались справить естественные потребности, сообщили в прокуратуре.





При этом свои действия они снимали на камеру мобильного телефона. Уголовное дело находилось в производстве Партизанского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета.