Военачальник Георгий Жуков и писатель Василь Быков / Еврорадио





На сайте райисполкома эти улицы изначально названы “Московская”, “Петра Багратиона”, “Ивана Айвазовского”, “Георгия Жукова”. В соцсетях удивляются: мол, какое отношение имеет “Айвазовский” или “Московская” к Дрогичину? “Просим выбирать для названий улиц в Дрогичине имена, связанные с краем, а не выдирать случайных людей из российского пантеона”, — пишут в петиции к Дрогичинскому райисполкому несогласные граждане.





Райисполком “по умолчанию” предложил названия улиц в честь советского военачальника Георгия Жукова и российского командующего Петра Багратиона / Еврорадио





Николаю Крейдичу. Он говорит, что эти названия — не окончательные. Еврорадио дозвонилось главному архитектору района. Он говорит, что эти названия — не окончательные.





— Пожалуйста, вносите предложения, будут рассматриваться. По результатам обсуждения будет принято решение.





А кто предложил имена русских полководцев и русского художника?





— Райисполком предложил такие наименования. Я что? Я исполнитель, я оформляю документы. Мне сказали вот такие названия — я пишу ходатайство, — отвечает Еврорадио архитектор. — Уже есть несколько обращений от граждан. Вместо улицы Московской предлагают улицу Мира. Также предлагают назвать новые улицы в честь Язепа Дроздовича, Василя Быкова. Есть вариант назвать улицу именем Юрия Блинова — правда, кто это такой, я не знаю.





Белорусские деятели культуры: живописец Язеп Дроздович и писатель Василь Быков / Еврорадио





Подсказываем Николаю Крейдичу, что Юрий Блинов — уроженец Дрогичина, известный пианист и соучредитель футбольного клуба “Крумкачы”.





— А, да-да, Блинов — земляк, по-моему, как-то с музыкой связан, — вспоминает архитектор.





Ещё один вариант названия улицы, предложенный жителями, — улица имени Петра Мысливца, полесского художника-пейзажиста, скончавшегося в феврале 2021 года. В разговоре с Еврорадио заместитель председателя Дрогичинского райисполкома Владимир Неред удивляется, что кого-то возмущает то, что белорусские улицы могут назвать именами российских деятелей.





Заместитель председателя Дрогичинского райисполкома Владимир Неред / “Одноклассники”





— Ну вот предлагают назвать именем Петра Мысливца. А чем вам Айвазовский не нравится? — спрашивает чиновник. — Мысливец ему в подмётки не годится. Да, Айвазовский русский, а Мысливец наш земляк, ну и что? Но я лично не против Мысливца, пусть предлагают.





Предлагают тут улицы именами “афганцев” назвать. Да пусть посмотрят, именами всех героев уже названы улицы, пусть город сначала изучат. А Багратион вам чем не нравится? А Жуков?





Того, кто именно предложил русские названия, заместитель председателя не называет. Говорит, что “приходили граждане, много кто предлагал, в том числе и райисполком”. Спрашиваем у Владимира Нереда: есть вариант назвать улицу в честь Василя Быкова. Назовёте?





— А вы мне хоть одну улицу Василя Быкова в Минске найдите, — отвечает чиновник.





Варианты названий улиц принимаются райисполкомом в письменном виде до 10 августа 2021 года по адресу: 225612, г. Дрогичин, ул. Ленина, 138 или на электронную почту [email protected] Форма подачи заявления свободная, но главный архитектор просит Еврорадио упомянуть, что те граждане, которые предложат свои варианты, в обращении обязательно должны оставить пометку “Изучение мнений граждан”.





— Без этой приписки предложения рассматриваться не будут, — предупреждает Николай Крейдич.