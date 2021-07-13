Скандалы на "Славянском базаре", которые запомнились





Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в текущем году отметит свое 30-летие. Через него прошло много артистов. Естественно, несмотря на свою "домашнюю и уютную атмосферу", форум не мог обойтись без скандалов.





Sputnik вспоминает , какие события вызывали особенно бурную реакцию у зрителей и гостей международного фестиваля.





А в жюри кто?





По сути, многие скандалы, которые сопровождают "Славянский базар", можно разделить на три блока: недовольство тем, как работает жюри, песни под фонограмму и бытовые условия артистов. В последние годы вокруг фестиваля возникло еще несколько скандалов, не вошедших ни в одну из этих групп, но об этом позже.





В 2006 году на фестивале произошел инцидент, связанный с главным призером конкурса молодых исполнителей Оксаной Богословской. После ее победы выяснилось, что исполнительница является солисткой Московского театра эстрадных представлений Льва Лещенко, который в том году входил в состав жюри.





По мнению журналистов, Лещенко тогда ставил "своей" участнице высокие оценки, в то время как "к остальным был чрезмерно суров". В итоге Богословская получила гран-при.





Правда, как отмечали журналисты, все члены жюри ставили участникам из своих стран наивысшие оценки и занижали конкурентам.





"Говоря по-русски, все это нехорошо", – так прокомментировал ситуацию с Богословской тогдашний директор "Славянского базара" Родион Басс.





Стоит отметить, что оргкомитет фестиваля предлагал российскому продюсерскому центру заменить либо конкурсантку, либо члена жюри, но они отказались. На этом конфликт был исчерпан.





Следующий скандал с обвинениями в предвзятости жюри произошел в 2017 году. Тогда во время пресс-конференции в Витебском облисполкоме известный музыкальный критик Сергей Соседов обвинил международное жюри конкурса молодых исполнителей в ангажированности и некомпетентности.





В качестве примера Соседов привел исполнительницу из Израиля Анну Тимофей, которую, по его мнению, засудили на фестивале 2016 года, не дав ей гран-при. Кроме того, критик заявил, что на жюри оказывается давление в пользу белорусских исполнителей.





Александр Сидоренко, который в то время возглавлял "Славянку", так и не нашел, что ответить на эти обвинения.





Очередной скандал с жюри произошел на "Славянском базаре – 2019", когда представители азербайджанского участника детского конкурса исполнителей Искандера Гасанзаде заявили, что его "засудили". Особенно азербайджанской стороне не понравилось, что среди членов жюри не было ни одного представителя их страны.





Как отметили тогда азербайджанцы, несмотря на то, что Гасанзаде считался одним из фаворитов конкурса, он не вошел даже в тройку победителей, заняв четвертое место, хотя на двух конкурсных выступлениях зрители отдали свое предпочтение Италии и Азербайджану. Италия, кстати, тогда тоже не вошла в тройку призеров. Дети даже не попали на гала-концерт.





Как заявляла тогда мать Искандера Гасанзаде, она лично видела, как член жюри из Грузии ужинал в ресторане вместе с грузинским участником.





Фонограмма





Пожалуй, самый крупный скандал, связанный с фонограммой, разразился на "Славянском базаре" в 2013 году, когда дирекция фестиваля обязала всех артистов петь под фонограмму. Большинство артистов согласились с новыми требованиями, но нашлись и те, кто высказался резко негативно по поводу этого нововведения. Среди них были Дима Билан, Леонид Агутин, Дина Гарипова и Полина Гагарина.

В закулисье тогда ходили слухи: таким образом организаторы перестраховываются, чтобы все прошло без накладок. При этом требование на фестивале появилось как раз в том же году, когда в России начали жесткую борьбу с "фанерой", а Госдума приняла закон, запрещающий фонограмму.





"Я получил категорический отказ от организаторов на просьбу исполнять песни "вживую", хотя все свои сольные выступления я отрабатываю при "живом" звуке", – заявил тогда Билан.





Отметили свое бессилие в споре с организаторами и другие артисты.

При этом некоторые певцы поддержали идею петь под фонограмму. Одним из них оказался Тимур Родригез, с которым связан скандал 2015 года.





Тогда выступление певца вызвало много недовольства со стороны зрителей, поскольку он даже не притворялся, что поет под фонограмму: более того, Родригез выступал вообще без микрофона.





Тогда артист объяснил свое поведение тем, что он не первый и не последний исполнитель, который выступает под фонограмму, и микрофон лучше вообще не брать, чтобы не мешал. Также певца удивило, почему у зрителей не вызывает возмущение игра на неподключенных инструментах, а его поступок столь сильно их огорчил.





В свое оправдание Родригез заявил, что одну песню все-таки исполнил "вживую".





Быт





Следующий блок скандалов на "Славянке" связан с недовольством артистами бытовыми условиями.

В 2013 году Инна Афанасьева устроила серьезный скандал организаторам фестиваля за то, что ей выдали гримерку вместе с другими артистами, причем помещение даже не оборудовали кондиционером.





На ответ распорядителя, что одноместные гримерки заняты иностранными артистами, у которых это условие прописано в райдере, белорусская исполнительница ответила, что распорядитель еще не видел ее райдер.

"Давайте не будем вытирать ноги о белорусских артистов!" – воскликнула певица.





После того, как распорядитель убежал в дирекцию фестиваля, Афанасьева заявила, что ей испортили настроение перед выступлением.





В том же 2013 году появилась информация, что своими условиями проживания в гостинице недовольна и Тина Кароль, которая, увидев качество номера, куда ее хотят поселить после выступления, даже не стала задерживаться в городе на Двине, а сразу уехала, не пообщавшись с прессой.





Правда, через некоторое время директор певицы сообщил, что она быстро уехала не из-за плохих бытовых условий, а просто потому что спешила.





Различные скандалы





В 2019 году во время выступления на сцене "Славянского базара" грубо оттолкнула одного из поклонников София Ротару. Как отмечала тогда пресса, многие зрители дарили певице цветы, целовали ее в щеку, но одного особенно активного почитателя таланта певица терпеть не стала. Как потом выяснилось, это был давний фанат Ротару, который посещал многие ее концерты.





В 2019 году вновь оказался замешанным в скандале критик Соседов, который высказался резко против идеи почтить память Юлии Началовой чем-то большим, чем просто минута молчания.





Перепалка у критика возникла с артисткой Кристиной Есаян, которая заявила, что помнит Началову с давних времен как очень талантливого человека, а "под ее песни выросла вся молодежь страны". При этом артистка предложила установить памятную табличку Юлии. На это Соседов воскликнул, что Началова за свою карьеру не сделала для "Славянского базара" ничего и певицей она была посредственной.





Один из крупных скандалов разразился в 2017 году вокруг бывшего директора "Славянского базара" Родиона Басса. Журналистам удалось выяснить, что после своего ухода в 2013 году и ампутации одной ноги из-за сахарного диабета об основателе "Славянского базара" практически все забыли. Изредка его навещали рядовые сотрудники Центра культуры "Витебск". За Бассом ухаживали только родственники, а Витебский еврейский центр выделил ему сиделку, которая приходила на несколько часов.





Как тогда говорили родственники бывшего директора, он очень сложно переживал уход с должности и особенно тяжело ему от того, что "все о нем забыли". В 2018 году Басс умер.





Самый свежий скандал, связанный со "Славянским базаром", произошел в 2021 году, когда многим участникам фестиваля начали поступать сообщения с просьбой не посещать фестиваль в связи с политическими событиями, произошедшими в 2020 году после президентских выборов. Тогда артисты разделились на два лагеря, часть из них отказалась от участия в "базаре", а другая попросила не беспокоить и сообщила, что приедет на фестиваль.