Добрались и до писателей: Минюст проводит срочную проверку деятельности СБП
Министерство юстиции Беларуси проводит проверку документов еще одной общественной организации - Союза белорусских писателей. Об этом сообщил сайт СБП.
В письме начальницы управления по вопросам некоммерческих организаций Елены Кириченко, которое поступило в СБП, сообщается о проведении Минюстом контрольных мероприятий по изучению деятельности организации "Союз белорусских писателей".
В письме запрашивается массив документов с 1 января 2018 года до 1 июля 2021 года по 27 пунктам, связанных с уставной деятельностью организации. Документы нужно представить до 13 июля.
Именно в этот день и пришло заказное письмо от Министерства юстиции Республики Беларусь.
Документ №06-12 от 06.07.2021 прошел почту в тот же день и только 09.07.2021, в пятницу, по почтовому штемпелю, поступил в отделение номер 220012 (Минск-12). Адресат получил его утром 13 июля.
СБП направил в Министерство юстиции запрос о продлении срока представления информации на два дня, до 15 июля 2021 года.
Ранее внеплановая проверка со стороны Министерства юстиции началась в отношении других общественных организаций - Белорусского ПЕН-центра, Белорусской ассоциации журналистов, объединений «Экодом», «Звено», движения «За свободу», объединения белорусов мира "Бацькаўшчына" и Центра «Третий сектор».
Источник: svaboda.org
17:41 13/07/2021
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