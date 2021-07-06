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Добрались и до писателей: Минюст проводит срочную проверку деятельности СБП

Министерство юстиции Беларуси проводит проверку документов еще одной общественной организации - Союза белорусских писателей. Об этом сообщил сайт СБП.

В письме начальницы управления по вопросам некоммерческих организаций Елены Кириченко, которое поступило в СБП, сообщается о проведении Минюстом контрольных мероприятий по изучению деятельности организации "Союз белорусских писателей".

В письме запрашивается массив документов с 1 января 2018 года до 1 июля 2021 года по 27 пунктам, связанных с уставной деятельностью организации. Документы нужно представить до 13 июля.

Именно в этот день и пришло заказное письмо от Министерства юстиции Республики Беларусь. 

Документ №06-12 от 06.07.2021 прошел почту в тот же день и только 09.07.2021, в пятницу, по почтовому штемпелю, поступил в отделение номер 220012 (Минск-12). Адресат получил его утром 13 июля.

СБП направил в Министерство юстиции запрос о продлении срока представления информации на два дня, до 15 июля 2021 года.

Ранее внеплановая проверка со стороны Министерства юстиции началась в отношении других общественных организаций - Белорусского ПЕН-центра, Белорусской ассоциации журналистов, объединений «Экодом», «Звено», движения «За свободу», объединения белорусов мира "Бацькаўшчына" и Центра «Третий сектор».
Источник: svaboda.org
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