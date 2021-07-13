



Антон Гашинский во вторник. "Срок содержания под стражей продлили до 6 августа", - сообщил агентству " Интерфакс-Запад " адвокатво вторник.





Ранее следствие отказалось изменить Дудникову меру пресечения и перевести его из СИЗО под домашний арест.





Как сообщалось, 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой грозит до трех лет лишения свободы.





Дудников живет в Минске около года. Зарабатывал озвучкой мультфильмов, игр, рекламных роликов и т.д.





Сообщалось, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции.





Егор Дудников признан правозащитниками политзаключенным.



















