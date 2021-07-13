С июня истекли два дедлайна — подрядчик так и не был найден, сообщает dev.by





Информация о поиске исполнителя для продвижения сайтов госканалов размещена на goszakupki.by. Ориентировочная стоимость работ — 14 600 руб для сайта tvr.by, и 6 500 руб — для belarus24.by. Деньги будут выплачены из республиканского бюджета.





Цель проекта обозначена так: «улучшение видимости сайта в поисковых системах Google и Яндекс, рост органического трафика и лояльности посетителей сайта».





С июня 2021 года были проведены уже два конкурса по выбору подрядчика для работ над сайтом tvr.by. Оба они провалилсь. В первом конкурсе поучаствовал лишь один ИП, во втором участников не было вовсе.





После двух неудачных конкурсов был изменен вид процедуры закупки: с «открытого конкурса» на «закупку из одного источника».





Из Закона РБ о государственных закупках товаров (работ, услуг).





Статья 49. Процедура закупки из одного источника — вид процедуры государственной закупки, представляющий собой способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственной закупки, при которой заказчик предлагает заключить договор только одному потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю).





<…> Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик (организатор) проводит изучение конъюнктуры рынка в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по государственным закупкам.