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Госканалы не могут найти подрядчика для SEO сайтов - 2 конкурса провалились

Национальная телерадиокомпания Беларуси открыла конкурс на проведение работ по SEO-продвижению и оптимизации сайтов госканалов — tvr.by и belarus24.by.

С июня истекли два дедлайна — подрядчик так и не был найден, сообщает dev.by

Информация о поиске исполнителя для продвижения сайтов госканалов размещена на goszakupki.by. Ориентировочная стоимость работ — 14 600 руб для сайта tvr.by, и 6 500 руб — для belarus24.by. Деньги будут выплачены из республиканского бюджета. 

Цель проекта обозначена так: «улучшение видимости сайта в поисковых системах Google и Яндекс, рост органического трафика и лояльности посетителей сайта». 

С июня 2021 года были проведены уже два конкурса по выбору подрядчика для работ над сайтом tvr.by. Оба они провалилсь. В первом конкурсе поучаствовал лишь один ИП, во втором участников не было вовсе.  

После двух неудачных конкурсов был изменен вид процедуры закупки: с «открытого конкурса» на «закупку из одного источника».    

Из Закона РБ о государственных закупках товаров (работ, услуг). 

Статья 49. Процедура закупки из одного источника  —  вид процедуры государственной закупки, представляющий собой способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственной закупки, при которой заказчик предлагает заключить договор только одному потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю).

<…> Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик (организатор) проводит изучение конъюнктуры рынка в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по государственным закупкам.
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