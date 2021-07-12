Должен ли работодатель менять режим труда в соответствии с погодными условиями? Об этом пишут Сильные новости





Расплавленный монитор

«Тропическая жара» в данном случае совсем не метафора и не преувеличение. Согласно прогнозам, ртутный столбик на этой неделе доберется до 35℃. Для сравнения: 33-34℃ будет в ближайшие дни и в Султанате Оман, расположенном на Аравийском полуострове.





Несмотря на все потепления последних лет, для беларусов такая погода является все еще не совсем привычной.





Работники в офисах растекаются в своих креслах, с ненавистью глядя на компьютер, который, кажется, нагревает рабочее место и вашу голову еще больше. О летних ощущениях тех, кто стоит в литейке или варит арматуру под палящим солнцем стройплощадки, даже трудно что-либо сказать.





О причинах глобального изменения климата можно рассуждать долго. Но сейчас о том, как работать в этих условиях здесь и сейчас. Тем более, что сезон отпусков еще не начался.





К сожалению, наши люди не часто заглядывают в действующее законодательство. А зря. Это весьма полезное занятие, в том числе и для нашего здоровья.





Согласно статье 11 Закона РБ «Об охране труда», работник имеет право на достоверную информацию и рабочее место, соответствующее требованиям по охране труда, а также личное участие или участие через своего представителя в рассмотрении вопросов, связанных с охраной труда.





Статья 29 говорит о том, что при неблагоприятных погодных условиях для работников могут быть предоставлены специальные перерывы, включенные в рабочее время. «Для указанных работников наниматель обязан устанавливать режим работы, исключающий причинение вреда их жизни и здоровью при сильной жаре и сильном морозе», — сказано в законе.





В статье 11 также записано, что работник имеет право на «отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности».





Но вот какая именно жара может грозить нашей жизни и здоровью? Похоже, единого мнения по этому поводу нет. В различных комментариях в Интернет можно найти цифры и в 29, 30 и 32,5℃, при которых либо работать уже нельзя, либо надо делать перерывы. Какая же цифра настоящая? А если на рабочем месте критически жарко, то на что вы имеете право от нанимателя: на перерыв и чашку холодной воды или босс должен отпустить вас домой?





Жара и права

Вопрос оказался значительно сложнее, чем мог показаться на первый взгляд.





В Гомельском областном центре эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья «Сильным Новостям» пояснили следующее:





— При проведении наружных работ верхние пределы температур не установлены. Внутренний микроклимат в служебных и производственных помещениях рассматривается в гигиеническом нормативе «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах». Но там предельные температуры установлены только для женщин. При превышении указанных в нормативе температур необходимо принять соответствующие компенсационные меры по вентилированию помещения, питьевому режиму и так далее. Однако это все уже относится к компетенции нанимателя и трудового кодекса, а не санитарных служб.





Впрочем, если вы самостоятельно откроете гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета министров РБ 25 января 2021 года, то все же найдете там немало интересной информации. Там указаны и оптимальные температуры: для I «легкой» категории труда это будет 23-25℃, для II — 19-22℃, и для тяжелой III — 18-20℃. Есть там и допустимые значения температур: 24,1-28℃ для I категории, 21,1-27 — для II, 20,1-26 — для III категории.





При этом нужно понимать, что «оптимальная температура» — это просто показатель, при котором работник (работница) чувствуют себя на рабочем месте максимально комфортно. Допустимые значения — это температуры, вызывающие ощущения теплового дискомфорта и повышенную утомляемость к концу смены, но не ведущие к потере здоровья.





Только из таблиц, отдельно составленных для женщин, можно сделать выводы об определенных ограничениях в связи с повышенными температурами. Из них следует, что женщина-менеджер офиса может непрерывно пребывать на рабочем месте 8 часов только при температуре до 27℃. Если столбик поднялся выше 30,5℃, то без перерыва она может работать только один час. Женщина механизатор, доярка или каменщик может трудиться 8 часов при 25℃, а уже при 28,5℃ без перерыва только один час.





О том, при какой температуре работа может быть признана вредной или опасной для здоровья, можно прочитать в главе 7 санитарных норм и правил (СанНиП) «Гигиеническая классификация условий труда» от 2012 года. Вредность и опасность труда по показаниям микроклимата рассчитывается по весьма сложной схеме.





Во внимание тут принимается не просто температура воздуха, а тепловое облучение 25% тела человека. Если такое облучение вашего организма превышает 100 Вт/м2, то вы можете смело заявить: «Условия моего труда — вредные и опасные». Только вот самостоятельно рассчитать эти параметры вы вряд ли сможете.





При множестве факторов надо учесть еще и то, чтобы на вашу голову и шею приходилось не менее 9% теплового облучения, на грудь и живот — не менее 16, на ноги — 39% облучения. И так далее — строго по списку. Нужно также учесть непрерывность облучения, наличие пауз и другие сопутствующие факторы.





Но все же температурные показатели в таблицах СанНиПа приводятся. Итак, для работников самого легкого труда оптимально-допустимой температура будет в 22,2-26,4℃. Работа «офисного планктона» при 26,5 до 31℃ (в зависимости от класса условий труда) может считаться вредной, ну а свыше 31℃ — уже опасной.





При самой тяжелой работе III категории, при энергозатратах в 161-193 Вт/м2, вредность наступает от 21,9 до 27,9℃ в зависимости от класса условий труда. После 27,9℃ работа грузчика и строителя может быть уже опасной для жизни и здоровья.





При превышении температуры на рабочем месте выше оптимальных температур, указанных в перечне по вашей профессии, вы имеете право на особый режим работы. Но не спешите бросать все, как только столбик термометра достигнет определенной отметки. Для начала вы должны сообщить об этом своему работодателю, желательно в письменной форме с изложением оснований, и продолжать подчиняться правилам трудового распорядка. Иначе вы рискуете быть уволенным за прогул, хоть жара будет, как в пустыне Сахара.





Работодатель должен принять соответствующие меры по организации перерывов, проветриванию помещений и снабжению водой. К сожалению, кроме вышеупомянутых пунктов для женщин, нам не удалось найти в открытом доступе каких-либо нормативов, четко регулирующих эту компенсацию.





А если наниматель игнорирует ваши жалобы на изнуряющую жару и заставляет работать без перерыва? В этом случае необходимо обратиться в соответствующие санитарные службы, департамент по труду и профсоюзы.





В отраслевых профсоюзах существуют специальные технические инспектора, которые должны предписать мероприятия, облегчающие работу в экстремальных погодных условиях для тружеников в соответствии с конкретной спецификой их профессии. По крайней мере теоретически.