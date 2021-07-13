+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Музыкального критика Сергея Соседова не пустили на "Славянский базар"

Более того, ему даже запретили въезд в Беларусь. Соседов очень жестко на это отреагировал на своей странице в Facebook.


Он написал, что фестиваль «мне всегда нравился» и нынешний визит в Витебск мог стать 21-м.

Также Соседов заявил, что причины отказа ему известны. По его словам, причем сделано это было накануне самого отъезда в Витебск и без объяснения причин.
 
«Они очень мелкие и подлые. Мининформ Беларуси, который курирует администрация президента, отомстило мне за мой отказ участвовать в белорусском шоу «Х-Фактор» (а отказался я по множеству причин, важнейшая из которых — общественно-политическая ситуация в Беларуси)», — подчеркнул он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]