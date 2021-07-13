



Он написал, что фестиваль «мне всегда нравился» и нынешний визит в Витебск мог стать 21-м.





Также Соседов заявил, что причины отказа ему известны. По его словам, причем сделано это было накануне самого отъезда в Витебск и без объяснения причин.