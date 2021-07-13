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Смертность от коронавируса в России снова бьет рекорды. А что у нас?

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 780 летальных случаев среди заболевших коронавирусом. Это на 9,86% больше, чем накануне (710), и максимум с начала пандемии.

   
Общее число умерших в соседней стане уже достигло 144 492, сообщает kommersant.ru

Регионы-лидеры по числу смертей:

Санкт-Петербург — 108 (17 707 за все время);
Москва — 103 (23 858);
Иркутская область — 32 (3115);
Нижегородская область — 28 (4567);
Воронежская область — 26 (3320).

Общее число заразившихся - 5 833 175. 

Регионы-лидеры по числу новых случаев:

Москва — 4991 (1 439 632 за все время);
Московская область — 2550 (347 562);
Санкт-Петербург — 1936 (493 893);
Нижегородская область — 524 (130 947);
Свердловская область — 459 (98 592).

Тем временем беларуский Минздрав утверждает, что за минувшие сутки у нас было зарегистрировано всего 689 (за все время 428 595) заболевших, умерли 9 (3266) человек.
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