Смертность от коронавируса в России снова бьет рекорды. А что у нас?

Общее число умерших в соседней стане уже достигло 144 492, сообщает kommersant.ru



Регионы-лидеры по числу смертей:

Санкт-Петербург — 108 (17 707 за все время); Москва — 103 (23 858); Иркутская область — 32 (3115); Нижегородская область — 28 (4567); Воронежская область — 26 (3320).

Общее число заразившихся - 5 833 175.





Регионы-лидеры по числу новых случаев:

Москва — 4991 (1 439 632 за все время); Московская область — 2550 (347 562); Санкт-Петербург — 1936 (493 893); Нижегородская область — 524 (130 947); Свердловская область — 459 (98 592).





Тем временем беларуский Минздрав утверждает, что за минувшие сутки у нас было зарегистрировано всего 689 (за все время 428 595) заболевших, умерли 9 (3266) человек.



























