Синоптики рассказали о погоде в середине июля

Практически каждый день погода бьет очередные рекорды: в некоторых регионах Беларуси было жарко так, как не было на протяжении ста лет! Пока рано говорить о максимуме за июль, а максимальная температура воздуха в июне составила 37,1 градуса.





МЧС предупреждает об уровнях опасности, которые меняют цвета от оранжевого к красному и обратно, а белорусы пересказывают друг другу способы, как спастись от небывалой для наших широт жары. Последние недели во многих районах держится температура выше 30 градусов, а 27 по Цельсию, которые всегда были жарой, теперь уже считаются похолоданием, в которое можно выдохнуть.





Что касается прогнозов, похолодания в Беларуси синоптики пока не обещают: как минимум до конца недели (до 18 июля) жара сохранится, температура в некоторых районах достигнет 36 градусов. Некоторым районам повезет освежиться - пройдут кратковременные дожди с грозами.





Вторая треть июля, по прогнозам синоптиков, будет на 6 градусов выше климатической нормы, жарким, по предварительным прогнозам, будет и август.





К сожалению, из-за такой сильной жары многим пришлось пойти к врачу. Начиная с 21 июня в медучреждения с жалобами на тепловые удары обратились 208 человек, 54 из них госпитализированы. Такими цифрами делится Министерство здравоохранения.





- От последствий жаркой погоды пострадали 68 детей и 140 взрослых. Госпитализированы - 30 взрослых и 24 ребенка, - уточняют в ведомстве и предупреждают. - На этой неделе жаркая погода сохранится, в связи с этим Министерство здравоохранения напоминает, что высокая температура, как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отразиться на состоянии здоровья людей.





Она может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев - к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья. В жару очень важно много пить, чтобы постоянно восполнять потерю жидкости. Из напитков лучше всего выбирать простую воду - газированные плохо утоляют жажду.







