"Сотрудники посольства 2 и 9 июля посетили задержанную белорусскими правоохранительными органами гражданку РФ Софию Сапегу. Также 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудниковым", — заявил в комментарии ТАСС пресс-секретарь посольства Алексей Москалев. По его словам, "как и ранее, жалоб на условия содержания и состояние здоровья от российских граждан не поступало".





Как известно, София Сапега находится под домашним арестом на съёмной квартире и сотрудничает со следствием.





А вот Егор Дудников сидит в минском СИЗО. Недавно он передал на волю сообщение, в котором сравнил с Освенцимом условия, в которых находится. "В СИЗО безумно жарко. А вентилятора нет. Последний этаж, и от крыши — чисто "Освенцим"! Дышать нечем и с едой беда. Но передачи спасают", — заявил политзаключенный.





В понедельник, 12 июля, по словам Москалева, российские дипломаты посетили еще одного задержанного соотечественника — Дмитрия Попова, который был модератором соцсетей "Страны для жизни".





Дипломат подчеркнул, что консулы посещают задержанных россиян, а дипломаты находятся в контакте с родственниками, пише т Еврорадио.



