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В США выдали лицензию компании Безоса на полеты людей в космос

Blue Origin в ходе испытаний удалось подтвердить, что аппаратное и программное обеспечения корабля New Shepard работает безопасно.

Фото: spaceflightnow.com
Космический корабль New Shepard

Blue Origin в ходе испытаний удалось подтвердить, что аппаратное и программное обеспечения корабля New Shepard работает безопасно.
Федеральное авиационное управление США (FAA) выдало лицензию компании Blue Origin, основателем которой является миллиардер Джефф Безос, на осуществление полетов в космос суборбитального корабля New Shepard с людьми на борту. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на FAA.

Отмечается, что космической компании в ходе испытаний удалось подтвердить, что аппаратное и программное обеспечения New Shepard работает безопасно.

После тестового полета Blue Origin получила соответствующее разрешение, которое действительно до августа этого года.

Напомним, первый пилотируемый суборбитальный полет корабля New Shepard запланирован на 20 июля. В нем примут участие глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос со своим братом, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк, а также победитель аукциона, купивший билет за 28 миллионов долларов.
korrespondent.net
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