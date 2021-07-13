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«Бишкек-Минск-Бишкек» - то, что нам надо? Семашко не исключил, что в Минск полетят самолеты зарубежных авиакомпаний

Посол Беларуси в России сообщил, что Беларусь хочет привлечь зарубежные авиакомпании для выполнения полетов из Минска после санкций ЕС и ряда других стран, закрывших свое небо для «Белавиа».

— Чтобы обеспечить потребности людей, нам необходимо также активно привлекать иностранных авиаперевозчиков к выполнению полетов в Национальный аэропорт Минск. Ведется такая работа с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Азербайджаном, Катаром, — сказал Семашко в интервью РИА-Новости.
 
По его словам, в ближайшее время откроются полеты кыргызской авиакомпании по маршруту «Бишкек-Минск-Бишкек».
 

Он также выразил заинтересованность «Белавиа» в полетах в Минеральные Воды, Анапу, Сочи, Краснодар.
blizko.by
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