— Чтобы обеспечить потребности людей, нам необходимо также активно привлекать иностранных авиаперевозчиков к выполнению полетов в Национальный аэропорт Минск. Ведется такая работа с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Азербайджаном, Катаром, — сказал Семашко в интервью РИА-Новости.

По его словам, в ближайшее время откроются полеты кыргызской авиакомпании по маршруту «Бишкек-Минск-Бишкек».





Он также выразил заинтересованность «Белавиа» в полетах в Минеральные Воды, Анапу, Сочи, Краснодар.



