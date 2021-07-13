К бухгалтеру «Сильных новостей» Анне Стрельченко пришла милиция





На прошлой неделе силовики в рамках масштабного рейда по редакциях региональных СМИ приходили в том числе домой к основателю и директору регионального сайта «Сильные новости» Петру Кузнецову и его брату Павлу Кузнецову.





Обыски 9 июля проходили у всех сотрудников «Сильных новостей»: главного редактора, журналистов и т.д. Их причина и основания неизвестны. Всего в Гомеле обыски на прошлой неделе прошли у 11 журналистов.