Занавес опускается. Драмы больше нет?

Большой театр закончил сезон, и надо бы проводить его аплодисментами и благодарностями труппе. Тем более что два последних спектакля в июльской афише – долгожданная премьера оперы Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха» по роману В.Короткевича. А вот сердце что-то не радуется… Творческие успехи? Конечно, они есть. И писали о них, и будем еще писать. Но ведь из театра по-прежнему увольняют артистов и музыкантов. Причем невзирая на ранги. Народному артисту Владимиру Петрову не продлили контракт. И это после серии бенефисных спектаклей в честь его двойного юбилея – личного и творческого! Да, певец немолод. Но то, как звучит его баритон, и то, как великолепно выглядит Владимир Геннадьевич, дает ему, по-моему, право на сцену Большого театра. Но…





Но сейчас в театре дуют ветра политические, шквальные. Александр Лукашенко во время своего визита в Большой сказал совершенно недвусмысленно: он не забыл осенних выступлений артистов против насилия. Он не простит этого никому и никогда. А особенно интеллигенции. Протестные настроения будут наказаны. И вот мэтр Владимир Петров теряет работу. Правда, без публичного скандала: просто закончился контракт.





Как просто… И это после бенефиса, когда ему пели дифирамбы.





Ну, на фоне мэтра Петрова увольнение концертмейстера хора Большого театра Ивана Титова не получило громкого резонанса. Рассказывают, что он ходил по городу в маске с национальной символикой. И это не осталось незамеченным. Его наказали штрафом. Но этого мало! Так как у него российский паспорт, то человека просто лишили права пребывания в нашей стране. Титов автоматически потерял работу и вслед за этим арендную квартиру. И вот семья с двумя детьми и женой на сносях поехала искать пристанище в России. Сказать, что люди пребывают в шоке, это ничего не сказать.





Думаю, что чистка кадров в Большом будет продолжена. Мне кажется, общее настроение в труппе сейчас очень подавленное. Артисты унижены. Напуганы. Кажется, именно этого и добивался Александр Лукашенко, когда произносил свой спич со сцены Большого 3 июля. Творчество? Боже мой, сейчас это не интересует власть совершенно! «Что-то там новое поставил Елизарьев? Или, может, еще поставит?» Именно в таком довольно пренебрежительном тоне говорилось о прославленном на весь мир художественном руководителе… Думаю, результаты не заставят себя ждать. Занавес опускается.





Видео. В 2020 году артисты раскритиковали увольнение ведущих представителей театра: заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь дирижера Андрея Галанова, обладателя медали Франциска Скорины, солиста оперы Ильи Сильчукова, заслуженной артистки Республики Беларусь, концертмейстера Регины Саркисовой, артистов оркестра Аллы Джиган и Александры Потеминой.