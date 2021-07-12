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Григорий Лепс, отказавшийся выступать в Витебске во время выборов, приедет на «Славянский базар». Концерт бесплатный

Григорий Лепс даст бесплатный концерт на площади Победы во время «Славянского базара в Витебске» спустя 11 месяцев после несостоявшегося выступления накануне выборов.


Напомним, что накануне дня основного голосования на президентских выборах 2020 года, 8 августа, в Витебске на площади Победы должен был состояться концерт Григория Лепса и Александра Панайотова.

Но за день перед концертом стало известно, что под давлением поклонников оба певца отказались от подобного участия в белорусской электоральной кампании, которая, как мы теперь видим, привела к затяжному политическому кризису в стране.

Отдел идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома тогда написал о переносе «праздничного концерта, запланированный на 8 августа в 19.00 на пл. Победы». Как видим, они не обманули.

Концерт в Витебске Лепс дает 14 июля в 22:00 на площади Победы, вход будет бесплатный. Пропускные пункты собираются организовать со стороны Московского проспекта.
Vitebsk.cc
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