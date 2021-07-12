«Белавиа» сокращает рейсы в Израиль до минимума









"В связи с решением Министерства здравоохранения Израиля о включении Беларуси в список стран с максимальным риском, так называемый "красный список" (Узбекистан, Аргентина, Беларусь, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия), с 12 июля текущего года авиакомпания "Белавиа" сокращает количество рейсов, выполняемых в Израиль", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться в следующие даты: 14 июля, 18 июля, 21 июля, 23 июля и 25 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.





Как пояснили в компании, установленные ведомством правила запрещают выезд израильских граждан и резидентов (за исключением случаев, утвержденных комиссией по исключениям) в страны с максимальным риском заражения COVID-19. Кроме того, все въезжающие в Израиль из этих стран (любого возраста, включая переболевших коронавирусом и вакцинированных) должны соблюдать карантин (самоизоляцию), следуя указаниям Министерства здравоохранения Израиля.





Данное решение будет действовать до 25 июля и продлеваться по мере необходимости в соответствии с уровнем заболеваемости в каждой из стран.-0-











