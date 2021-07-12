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СК наложил арест на банковский счет продюсера певицы Маргариты Левчук

Следственный комитет наложил арест на банковский счет Александра Чеховского - исполнительного директора Белорусского совета культуры и продюсера оперной певицы Маргариты Левчук, сообщает Telegram-канал совета.



"Я узнал об этом от консультанта своего банка, когда спросил, почему моя белорусская карта внезапно заблокирована. Ни своего статуса, ни других подробностей я не знаю", - рассказал Чеховский.

Чеховский – музыкальный и театральный продюсер, занимается продвижением академичных музыкальных проектов. С 2012 года продюсирует оперную певицу Маргариту Левчук. Осенью 2020 года присоединился к работе Белорусского фонда культурной солидарности (теперь – Белорусский совет культуры).

В середине июня стало известно, пишет Смартпресс, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело за надругательство над государственным флагом в отношении Левчук.
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