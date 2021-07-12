Twitter разблокировал новый аккаунт Романа Протасевича

Всё решилось оперативно. Адвокат журналиста Инесса Оленская сообщила изданию «Подъём», что журналист и о блокировке узнал из новостей в интернете. «Роман сам узнал об этом из новостной ленты, когда сегодня ехал на встречу со мной. Сказал, что ещё утром читал новости в Twitter, а узнал о том, что аккаунт заблокирован, из новостей в интернете. Не знает, по какой причине был заблокирован».