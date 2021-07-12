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Twitter разблокировал новый аккаунт Романа Протасевича

Всё решилось оперативно. Адвокат журналиста Инесса Оленская сообщила изданию «Подъём», что журналист и о блокировке узнал из новостей в интернете. «Роман сам узнал об этом из новостной ленты, когда сегодня ехал на встречу со мной. Сказал, что ещё утром читал новости в Twitter, а узнал о том, что аккаунт заблокирован, из новостей в интернете. Не знает, по какой причине был заблокирован».

@pdmnews

Оленская рассказала, что Протасевич чувствует себя нормально, жалоб у него нет.


«Жалоб нет, самочувствие нормальное, продолжаем работать дальше. Читает книги, ведёт Twitter».

7 июля основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который сейчас находится в Беларуси под домашним арестом, завёл новый аккаунт в Тwitter, так как старый профиль был заблокирован. Журналист успел ответить на некоторые вопросы и сказал, что ведёт страницу «без присмотра», однако многие комментаторы усомнились в этом. Сегодня утром Тwitter приостановил действие учётной записи за нарушение правил соцсети. Конкретная причина не называлась, пишет Подъем.

В конце мая летевший из Афин в Вильнюс самолёт авиакомпании Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега, экстренно посадили в Минске из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. Информация о бомбе впоследствии не подтвердилась. В результате журналиста и его спутницу сняли с рейса и задержали. В июне Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест.
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