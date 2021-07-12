"Я вышла не против власти, я вышла против насилия", - сказала одна из обвиняемых. Фигурантами проходит 12 человек, вину признал только один из них - прокурор запросил ему 2 года колонии, остальным - 2,5 года, пишет Наша Нива





Обвиняемыми проходят:





студенты БГУ Ксения Сыромолот, Егор Конецкий, Татьяна Якельчик, Илья Трахтенберг,





студентки БГПУ Яна Арбейко и Кася Будько,





отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко,





студентка Академии искусств Мария Каленик,





студент МГЛУ Глеб Фицнер,





преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова





выпускница БГМУ, представитель Светланы Тихоновской по делам молодежи и студентов Алана Гебремориам.





Всех обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный парад, или участие в них).





Прокурор потребовал осудить всех на реальные сроки: одиннадцати фигурантам назначить по 2,5 года колонии, а Глебу Фицнеру, единственному, кто признал вину и сотрудничал со следствием, присудить 2 года заключения.





В своем последнем слове Глеб Фицнер ограничился словами, что он признает вину, и попросил мягкий приговор.





Преподаватель Ольга Филатченкова выступила с последним словом по-белорусски. Она поблагодарила за поддержку, сказала, что рада работать в одном из лучших вузов Беларуси. Студенты, по словам Ольги — будущее нашей страны и ей жаль, что они вынуждены уезжать на время или даже навсегда.





"Очень жаль, что такие талантливые и смелые ребята уже восемь месяцев провели в тюрьме просто за то, что не побоялись промолчать", — сказала Филатченкова.





Ольга зачитала имена родных и поблагодарила за все, прочитала поздравление с Днем Рождения своей дочери, которая все это время не видела ее. Присутствующие в зале плакали.





Анастасия Булыбенко сказала, что лето 2020 года разделило жизнь на «до» и «после». Она зачитала преамбулу Декларации прав человека, напомнила, что имеет право на свободу мнений и убеждений:





"Я - белоруска. И я имею право на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение. Пользуясь этим правом, я никогда не выходила за рамки законодательства Республики Беларусь. И я не преступник!"





Она говорит, что ей всего 19 лет, но есть вещи, для понимания которых возраст не важен:





"Я вышла не против власти, я вышла против насилия. Я знаю, что все сделала правильно. Мне больно, но уже не страшно. Мы - будущее, поколение толерантности и свободы. Мы - это будущее"





Девушка обратилась к маме. Поблагодарила ее и сказала, что та сделала все правильно.





О том, что за студентами будущее, в своей речи сказала и Татьяна Якельчик:





"Все описанные и не описанные в обвинении действия я делала по своей совести, неравнодушию и сочувствию. Эти поступки не преступны. Никогда своими действиями я не нарушала законодательство Республики Беларусь.





На скамье подсудимых сейчас сидят очень талантливые и умные молодые люди. Они есть и могут стать высококлассными специалистами. За нами - будущее нашей страны. Поэтому я прошу суд не лишать нас свободы, дать возможность продолжить получение высшего образования. И я прошу вынести оправдательный приговор"





Кася Будько похвалила обвиняемых за то, что все достойно это проходят. Рассказала, что понятно, сколько проблем есть в нашей стране, но она любит Беларусь, несмотря на восемь месяцев, которые провела в тюрьме. Поблагодарила друзей и семью, пожелала сил «подельникам». К суду в своей речи девушка не обращалась вообще.





"Проще называть людей преступниками, чем действительно решать проблемы", - сказала девушка.





Маша Калейник говорила очень тихо, но уверенно. Девушка тоже не обращалась к суду. Она поблагодарила близких, воспитавших ее такой. Поблагодарила студентов Академии искусств, добровольцев и всех, кто ей писал.





Яна Арабейка волновалась, даже немного дрожал голос. Но пыталась улыбаться.





Поздравила всех обвиняемых и присутствующих с восемью месяцами заключения.





"Каждому, кого я встретила, я благодарна, и эти восемь месяцев не смогли меня убедить в противоположном. И поэтому последним моим словом будет "свобода" — - сказала девушка.





Илья Трахтенберг подчеркнул, что не согласен с обвинением. Напомнил о презумпции невиновности и о том, что он не должен оправдываться, а следствие должно доказывать его вину, что в обвинениях много процессуальных нарушений. Парень убежден, что это дело политически мотивировано.





"Да и вообще я не ивент-агентство, чтобы что-то организовывать, - даже шутил Илья. - Сторона обвинения хочет наказать меня какими-то абстрактными обвинениями и лишить меня свободы на два с половиной года. Самое очевидное объяснение такого обвинения - задушить протестное движение в университетах. Высокий суд, у меня есть свои убеждения, о верности которых я рассуждать не буду. Я останусь свободным человеком, потому что я способен самостоятельно мыслить и принимать решения".





Остальным фигурантам дела Илья пожелал выбраться из ситуации, заложником которой они стали, сказал, что от суда ждет только одного: взвешенного и объективного решения. Парень поблагодарил всех за поддержку, сказал, что с ней было легче.





Алана Гебрамариам заявила, что никогда не врала и не скрывалась, что всегда была под своим именем и поступала по совести:





"Для меня важно оставаться человеком в любых ситуациях. Я не жалею, что не вру и не лицемерю перед собой и другими"





Алана отметила, что видео Координационного совета было снято позже, чем все, что ей инкриминируется, и оно не могло подтолкнуть кого-то к каким-то действиям. Закон должен действовать для всех, а иначе это произвол, подчеркнула она.





Гебрамариам сказала, что не виновата и попросила оправдательный приговор, отметила, что другие обвиняемые также не преступники. Поблагодарила близких и попросила у них прощения.





"Я горжусь, что я - белоруска", - сказала она.





Ксения Сыромолот поблагодарила семью, попросила их беречь себя. Рассказала, что гордится своими родителями и тем, как они ее воспитали. Девушка отметила слабость обвинений и задала вопрос: преступно ли ссылаться на Конституцию и Этический кодекс БГУ?





"Если вы, Высокий суд, и Республика Беларусь в целом, которую вы представляете, считаете, что преступно соблюдать Конституцию, что преступно быть человеком, то я пойму любой приговор!"- сказала Ксения.





Виктория Гранковская также поблагодарила семью, друзей, родных. Девушка очень волновалась и произносила с паузами.





"Хочу, чтобы вы не только послушали, но и услышали, что я и ребята хотим до вас донести. Я в августе 2020 боялась и переживала за свою и чужие жизни. Бабушка учила, что нельзя терпеть насилие в семье. Я не мирилась и не буду мириться с насилием", — сказала Виктория.





Девушка подчеркнула, что никого ни к чему не призывала, вызвалась только быть посредником между студентами и администрацией, так как хотела делать то, что в ее силах.





Егор Канецкий отказался от последнего слова.





Приговор будет озвучен 16 июля.