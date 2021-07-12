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Журналиста Дмитрия Лупача подозревают в "разжигании вражды"

Журналиста-фрилансера из Глубокого Дмитрия Лупача подозревают в "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (ч. 1 ст. 130 УК).


Уголовное дело возбуждено из-за видео, размещённого в одном из глубокских телеграм-каналов. По мнению милиционеров, там якобы содержатся высказывания, призывающие к насильственным действиям в адрес силовиков, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Подозреваемым по уголовному делу Лупача сделал начальник Глубокского районного отдела Следственного комитета подполковник Сергей Пликат. Он решил задержать журналиста. Дмитрия Лупача привезли в Глубокое из санатория, он трое суток пробыл за решёткой. По месту жительства прошёл обыск.
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