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В Литве за сутки задержали еще 60 нелегалов из Беларуси

Литовские пограничники за последние сутки задержали 60 мигрантов, которые пересекли границу страны с Беларусью.


Также управление пограничной безопасности МВД Литвы уточнило статистические данные. Всего с начала года в стране было задержано 1 676 мигрантов, из которых 805 были гражданами Ирака, либо представились таковыми. кроме того, задержаны 195 граждан Конго, 121 — Камеруна, 77 — Гвинеи, 68 — Ирана.
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