



Таяние вечной мерзлоты угрожает разрушить опоры, удерживающие его надземную часть, что ставит под угрозу его структурную целостность и повышает риски разлива нефти.





Склон вечной мерзлоты, на котором закреплен участок нефтепровода протяженностью около 250 метров, начал смещаться из-за оттаивания, в результате чего несколько опор, удерживающих трубы, стали гнуться.





В ответ на это Департамент природных ресурсов Аляски одобрил использование около 100 термосифонов – трубок, забирающих тепло от вечной мерзлоты, чтобы удержать замерзший склон на месте и предотвратить дальнейшие повреждения опорных конструкций.





«Это тревожный сигнал, – заявил Карл Веймер, советник по специальным проектам неправительственной организации Pipeline Safety Trust, базирующейся в Беллингхеме, штат Вашингтон. – Это свидетельствует о... влиянии изменений климата на безопасность трубопроводов в целом».





Вечной мерзлотой называют грунт, который остается полностью замерзшим, по крайней мере, два года подряд.





Вдоль нефтепровода установлено около 124 тысяч термосифонов, что говорит о важности поддержания грунта под ним в замороженном состоянии. Они устанавливаются на глубине от 4 до 20 метров в тех районах вечной мерзлоты, где потепление может вызвать ее таяние.