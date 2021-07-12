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Твиттер "полулегитимного" Протасевича - всё? Что известно о блокировке

Твиттер заблокировал новый аккаунт Романа Протасевича.

«Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила Твиттера», — информирует соцсеть по стандартному шаблону.

Возможно, Протасевича заблокировали из-за большого колличества жалоб, отправленных белорусами.

«Чтобы достичь баланса между разрешением выражать различные мнения на платформе и защитой пользователей, мы применяем политики, когда получаем жалобы на оскорбительное поведение, направленное против отдельного лица или группы лиц»,  — написано в правилах соцсети.

Ранее сообщалось, что власти разрешили Протасевичу вести Twitter. Роман Протасевич заявил, что «возвращается к жизни в интернете» и будет вести Твиттер.

При этом его старый аккаунт не обновлялся с мая. Последняя запись там о Светлане Тихановской.

Новое сообщение появилось в новом аккаунте, подписанном как «Санкционный Роман, полулегитимный Протасевич».
Источник: telegraf.by
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