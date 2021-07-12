«Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила Твиттера», — информирует соцсеть по стандартному шаблону.





Возможно, Протасевича заблокировали из-за большого колличества жалоб, отправленных белорусами.





«Чтобы достичь баланса между разрешением выражать различные мнения на платформе и защитой пользователей, мы применяем политики, когда получаем жалобы на оскорбительное поведение, направленное против отдельного лица или группы лиц», — написано в правилах соцсети.





Ранее сообщалось, что власти разрешили Протасевичу вести Twitter. Роман Протасевич заявил, что «возвращается к жизни в интернете» и будет вести Твиттер.





При этом его старый аккаунт не обновлялся с мая. Последняя запись там о Светлане Тихановской.





Новое сообщение появилось в новом аккаунте, подписанном как «Санкционный Роман, полулегитимный Протасевич».