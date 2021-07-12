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Беларусь погрязла в рекордах: жарче всего в минувшие выходные было в Могилеве

Шесть температурных рекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях в минувшее воскресенье 11 июля, сообщает БелаПАН со ссылкой на данные Белгидромета.


В понедельник и вторник воздух местами прогреется до +35 +36°С / Еврорадио


Жарче всего было в Могилеве. Здесь был обновлен один из локальных рекордов — 34,1 градуса против 33,7 в 1959 году. Но до абсолютного рекорда дня немного не хватило. Жарче всего 11 июля было в 1959 году в Гродно (35 градусов).

Температурный рекорд дня побит и в Витебске, здесь в воскресенье столбики термометров поднимались до  33,8 (32,1 в 2006-м). Кроме того максимумы дня перекрыты в Горках — 32,3 (31,3 в 2006 году), Мстиславле — 31,2 (28,8 в 2010-м), Орше — 32,4 (31,6 в 2006-м) и Слуцке — 32,6 (32,3 также в 2006-м).

Синоптики из-за жары объявили на эти дни оранжевый уровень опасности. В понедельник и вторник, по их прогнозам, местами по республике воздух прогреется до +35 +36°С. В Минске днем максимальная температура воздуха достигнет +32 +34.
euroradio.fm
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