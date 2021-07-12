Хакеры украли у полицейских биткоины, подготовленные для спецоперации
Хакеры украли биткоины на 45 тыс. новозеландских долларов (около $32 тыс.) из кошелька полиции Новой Зеландии, сообщает издание New Zealand Herald.
Деньги предназначались для спецоперации - контрольной закупки наркотиков, пишет Интерфакс-Запад.
Полиция пока не определила похитителей. Как считает детектив-инспектор Стюарт Миллс из Национальной группы по борьбе с организованной преступностью полиции Новой Зеландии, хищение было "частью более широкого мошенничества, нацеленного на биткойн-кошельки".
Расследование того, кто является преступниками, как они получили ключи от криптокошелька и куда были переведены деньги, продолжается.
08:30 12/07/2021
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