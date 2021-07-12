+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Хакеры украли у полицейских биткоины, подготовленные для спецоперации

Хакеры украли биткоины на 45 тыс. новозеландских долларов (около $32 тыс.) из кошелька полиции Новой Зеландии, сообщает издание New Zealand Herald.

Деньги предназначались для спецоперации - контрольной закупки наркотиков, пишет Интерфакс-Запад. 

Полиция пока не определила похитителей. Как считает детектив-инспектор Стюарт Миллс из Национальной группы по борьбе с организованной преступностью полиции Новой Зеландии, хищение было "частью более широкого мошенничества, нацеленного на биткойн-кошельки". 
 
Расследование того, кто является преступниками, как они получили ключи от криптокошелька и куда были переведены деньги, продолжается.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]