На 12 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Погода продолжает бить рекорды.
Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Температура во многих регионах Беларуси 12 июля поднимется до +30…+34 градусов , местами ожидается до +36 градусов. В Бресте, Гомеле и Гродно жара будет сопровождаться переменной облачностью и переменным ветром скоростью 3-8 м/с.
07:59 12/07/2021
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