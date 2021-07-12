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На 12 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Погода продолжает бить рекорды.

Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
 
Температура во многих регионах Беларуси 12 июля поднимется до +30…+34 градусов , местами ожидается до +36 градусов. В Бресте, Гомеле и Гродно жара будет сопровождаться переменной облачностью и переменным ветром скоростью 3-8 м/с.
 
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