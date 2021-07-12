Купаловцы / Facebook.com









— Каханенькія-родненькія! За нашымі плячыма цэлы сезон! Ён і сто першы, і першы адначасова. Вельмі адказны, вельмі натхняльны. Мы хочам ад усяго сэрца падзякаваць тым, хто быў з намі ўвесь гэты час. Дзякуем вам, нашы дарагія гледачы. Увесь гэты сезон нашы сэрцы біліся ў сугуччы, а вы істава падтрымлівалі родных купалаўцаў словам, падабайкай, каментаром, сардэчкам, падпіскай. Дзякуючы вам мы атрымалі шанец, мы ўсё яшчэ існуем. Спектаклі часова адпачнуць, а мы застаемся ў эфіры і ўжо поўнімся планамі на сто другі сезон. Купалаўцы жывыя і жывейшыя за ўсіх жывых! Мы застаемся разам.





В августе 2020 большая часть актеров покинула Купаловский театр вслед за директором Павлом Латушко, который высказал свое отношение к происходящему в стране насилию. С того момента актеры образовали труппу "Купаловцы", сменили формат выступлений на онлайн и успешно отыграли целый сезон. Видеоверсии "Тутэйшых", «Войцэк», «Я», «Страх», «Павлинка», проектов «Купалаўцы LAB» и «Я гавару» посмотрело более 500 тысяч человек и они доступны на youtube. На канале — уже более 140 тысяч подписчиков.



