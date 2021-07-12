Пришла ли в Беларусь четвертая волна коронавируса?

Начался он как раз после официального признания проникновения в страну более заразного индийского штамма коронавируса «Дельта», пишет Ежедневник.





Начиная с 23 июня 2021 года, когда Минздрав официально объявил об обнаружении в Минске индийского штамма коронавируса, уровень заболеваемости COVID-19 упорно ползет вверх. Самая низкая отметка по выявленным заражениям была зафиксирована как раз накануне 22 июня, когда официально было зарегистрировано 398 новых случаем заболеваний. Потом пошел резкий всплеск, который остановился 25 июня на отметке 813 заражений.





Начавшийся после этого спад зафиксировал 28 июня более высокое дно на отметке 440 заболеваний, после чего опять пошел всплеск, который 2 июля зафиксировал новую вершину - 1118 заразившихся за сутки.





Очередной снижение опять остановилось на более высоком дне – 557 заразившихся за сутки по данным на 6 июля. Следом тот час пошел новый всплеск и новый пик, зафиксировавшийся 9 июля на 1250 заболевших за сутки. Сейчас наблюдается очередной спад, но он уже не такой существенный, как два предыдущих. Можно предполагать, что следующая минимальная отметка будет не ниже 660 заболевших, а масимальная будет в районе 1400 зваболеышмх за сутки.





В целом, если отследить динамику роста заболеваемости коронавирусом после обнаружения индийского штамма «Дельта», очевидно, что пандемия вновь набирает обороты. Это несмотря на жару и массовую миграцию населения за город.









Как видно на диаграмме, рост наблюдается как по минимальным значениям колебаний, так и по максимальным, что не оставляет никаких сомнений в том, что мы наблюдаем новый подъем заболеваемости COVID-19, вызванный штаммом «Дельта». Повторим, речь идет не о краткосрочных колебаниях, а о тенденции зафиксированной в определенном промежутке времени. Также наблюдаются и более продолжительные по времени пиковые значения.

По российскому сценарию

Как будет развиваться ситуация дальше, не сложно предугадать – достаточно сравнить с Россией, где сегодня до 90% новых заражений фиксируется с «Дельта». Там устойчивый рост заболеваемости началась 4 июня и продолжается по сей день. И всего за месяц средний уровень заболеваемости почти утроился. Если в начале июня в среднем за сутки фиксировалось около 9 тыс. заражений по всей стране, то теперь уже более 25 тысяч. При этом существенно увеличилась и смертность – со средней 350 погибших в сутки до 750. При этом Минздрав прогнозирует рост до осени.





В Беларуси, похоже, ситуация развивается по российскому сценарию, правда, смертность почти не выросла. Но это уже чисто белорусский феномен. Смертность от коронавируса, по официальным данным Минздрава, у нас за все время наблюдений никогда не показывала существенного роста. От волны к волне прирастала максимум на 1-2 погибших по стране. Сейчас она, похоже зафиксируется на устойчивой отметке 11 погибших за сутки с минимальными колебаниями 1-2 погибших.





Отметим, что официально Минздрав пока не говорит ни о новом росте заражений, ни тем более о новой, четвертой волне. Но данные даже официальной статистики говорят об этом довольно красноречиво. Тем более, что ВОЗ официально заявлял, что четвертая волна придет именно на новой короне "Дельты".





Напомним, что согласно последним данным мировых агентств, уровень вакцинации в России составляет более 27% населения – именно столько людей получило уже два компонента вакцины. В Беларуси уровень вакцинации только достиг отметки 7%. Впрочем, в России стремительный рост заражения штаммом «Дельта» связывают с несоблюдением ограничительных мер населением. В Беларуси население в этом плане более законопослушное, поэтому и рост заболеваемости пока не такой стремительный. Однако, учитывая низкий уровень вакцинации и особенно тот факт, что нынешние вакцины менее эффективны против «Дельты», в скором времени следует ожидать более стремительный рост заражений коронавирусом.



