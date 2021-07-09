Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В заключении в Беларуси находятся уже 35 журналистов, и этот список стремительно растёт, пишет Белсат.





Белорусские силовики проводят облаву на региональные СМИ. Активнее всего – в Брестской области. На журналиста издания «Брестская газета» Максима Хлебца завели дело о терроризме.





Также обыскали квартиру администратора портала «Виртуальный Брест» Андрея Кухарчика и главного редактора сайта «Первый регион» Павла Дойлида. Силовики пришли в редакции газет «Информ-прогулка» и «Ганцавіцкі час». В Витебской области пришли к журналистке Татьяне Смоткиной, а в Минске – провели обыск у журналистки портала Onliner Настасьи Занько. Основание – дело о массовых беспорядках.





В Беларуси идет «широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц» – заявил замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек. 8 июля по всей стране задержали 14 журналистов и гражданских активистов.





Стало известно, что главного редактора издания «Наша Нива» Егора Мартиновича избили при задержании. Сайт популярного издания заблокирован. Под стражей, кроме Мартиновича, оказались его коллеги-редакторы Андрей Дынько и Андрей Скурко, а также главная бухгалтер Ольга Ракович. В регионах силовики обыскали редакции «Брестской газеты», барановичского издания Intex-Press и лунинецкого сайта media-polesye.by.

В Орше под стражу поместили редактора сайта orsha.eu Игоря Казмерчака, в Глубоком – журналиста Дмитрия Лупача. В Бобруйске обыск провели у Алеси Латинской. В Витебске задержали журналиста-фрилансера Виталия Скрыля, обыскали квартиры Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева.





Независимые сайты и соцсети – основной источник информации для 70 процентов населения. Государственному телевидению и сайтам доверяют менее 20 процентов белорусов. Так выглядело медиапространство страны весной. В мае власти начали уничтожение независимых интернет-сми.





18 мая власти блокируют главный интернет-портал страны TUT.BY и арестовывают 13 его сотрудников. Сегодня в заключении находятся 35 работников СМИ, в том числе и журналисты нашего телеканала. Практически все независимые сайты доступны лишь в соцсетях и через VPN.











