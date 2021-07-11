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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Запреты и ограничения на посещение лесов ввели в 75 районах Беларуси

По состоянию на 11 июля 2021 года запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 75 районах Беларуси.



Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Запреты действуют во всех районах Витебской области (кроме Браславского), в 19 районах Минской области, пишет newsbel.by, а также 8 районах Могилевской области, 11 районах Гомельской и 17 районах Гродненской. 

Единственным регионом, где не введены запреты, остается Брестская область. 

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить за районами, где введены запреты.
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