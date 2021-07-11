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Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





В положении, которое вступает в силу с 23 июля текущего года, сказано, что госорганизации здравоохранения оказывают медпомощь с применением телемедицинских технологий в соответствии со своими лечебно-диагностическими возможностями.





Негосударственные организации здравоохранения оказывают такую помощь с учетом особенностей, которые изложены в главе 32 положения о лицензировании отдельных видов деятельности. Оно утверждено Указом Президента от 1 сентября 2010 г. № 450.





Организации здравоохранения обеспечат условия для дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой, с пациентами или лицами, указанными в части второй статьи 18 закона «О здравоохранении».





Для идентификации и аутентификации участников подобного взаимодействия при оказании медпомощи с применением телемедицинских технологий используется единая система идентификации физических и юридических лиц или иные процедуры (системы) проверки данных.





Кроме того, определено, какую информацию в доступной форме, в том числе в интернете, организация здравоохранения, оказывающая медпомощь с применением телемедицинских технологий, предоставляет пациенту или лицам, указанным в части второй статьи 18 закона «О здравоохранении». Эти сведения, в частности, включают данные о консультанте – медработнике, оказывающем медпомощь с применением телемедицинских технологий, о порядке и условиях такой помощи, о порядке получения медицинского заключения.