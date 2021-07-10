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СМИ: в Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19

Третья доза COVID-вакцины Pfizer/BioNTech дает лучший эффект, чем первые две Компания Pfizer 12 июля сообщит о необходимости введения третьей дозы вакцины от коронавируса, сообщает The Washington Post.


Фармацевтическая компания Pfizer намерена уведомить чиновников правительства США о необходимости введения третьей дозы вакцины от коронавируса для достижения более стойкого иммунитета. Об этом сообщает со ссылкой на The Washington Post со ссылкой на шестерых собеседников, ознакомленных с планами компании.

Как пишет издание, Pfizer планирует собрать брифинг в понедельник, 12 июля, на который пригласили американских чиновников, в частности, главного советника президента США по вопросам медицины, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

В Pfizer говорят, что результаты исследования показали, что бустерная доза их вакцины, которую ввели через шесть месяцев после второй прививки, увеличила количество антител в 5-10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями, пишет WP.

Также Pfizer объявила, что в августе начнет испытывать бустерную дозу для борьбы со штаммом коронавируса Дельта, который считается более заразным.

Напомним, в мае в Британии стартовало первое в мире исследование эффективности третьей дозы вакцины от коронавируса. Планировалось каждому добровольцу сделать прививку третьей дозой одной из семи COVID-вакцин, зарегистрированных и незарегистрированных в стране.
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