



Фармацевтическая компания Pfizer намерена уведомить чиновников правительства США о необходимости введения третьей дозы вакцины от коронавируса для достижения более стойкого иммунитета. Об этом сообщает со ссылкой на The Washington Post со ссылкой на шестерых собеседников, ознакомленных с планами компании.





Как пишет издание, Pfizer планирует собрать брифинг в понедельник, 12 июля, на который пригласили американских чиновников, в частности, главного советника президента США по вопросам медицины, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.





В Pfizer говорят, что результаты исследования показали, что бустерная доза их вакцины, которую ввели через шесть месяцев после второй прививки, увеличила количество антител в 5-10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями, пишет WP.





Также Pfizer объявила, что в августе начнет испытывать бустерную дозу для борьбы со штаммом коронавируса Дельта, который считается более заразным.





Напомним, в мае в Британии стартовало первое в мире исследование эффективности третьей дозы вакцины от коронавируса. Планировалось каждому добровольцу сделать прививку третьей дозой одной из семи COVID-вакцин, зарегистрированных и незарегистрированных в стране.