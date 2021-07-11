Правительство ЮАР предложило узаконить многомужество





Министерство внутренних дел ЮАР выступило с предложением узаконить полиандрию — форму семейных отношений, в которой у одной женщины несколько мужей. Идея вызвала оживленную общественную полемику. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на ВВС.





Семейное право в ЮАР одно из самых либеральных в мире. Как сообщает BBC, здесь узаконены и гомосексуальные отношения, и полигамия — семья, где у одного мужчины несколько жен.





Сторонники предложения утверждают, что речь идет о реальном равенство полов. Полиандрия позволит сохранить семью мужчинам, страдающим импотенцией или бесплодием — ответственность за удовлетворение жены и зачатия возьмут на себя другие мужчины.





Противники убеждены, что это противоречит африканским традициям и потенциально создаст у детей кризис самоидентификации: мол, чью фамилию они будут носить, и придется ли жене платить выкуп за своих мужчин.