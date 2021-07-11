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Побит температурный рекорд: он держался 60 лет

10 июля новые температурные рекорды зафиксированы на 11 метеостанциях в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях.

В жару пейте как можно больше воды / Unsplash.com

Один из побитых рекордов держался более 60 лет, пишут Naviny.by в телеграм-канале, передает Еврорадио.

Жарче всего было в Жлобине — + 33 °C (прежний локальный максимум дня — + 30,9 °C в 1989 году). В Полоцке воздух прогрелся до + 32,5 °C ( + 31,7 °C в 2006 году), Вилейке — до + 31,8 °C ( + 31 °C в 1959-м).

Обновились рекорды в Витебске — + 31,7 °C (+ 30,6 °C), Березинском заповеднике — + 31,6 °C ( + 30,9 °C), Сенно — + 31,5 °C ( + 31,1 °C), Славгороде — + 31,2  °C ( + 29,6 °C ), Орше — + 31,1 °C ( + 30,1 °C), Лепеле —  + 31,1 °C ( + 30,7 °C) — прежние экстремумы на этих метеостанциях относились к 2006 году.

Еще два новых максимума зафиксировано в Костюковичах — + 30,8 °C ( + 30,2 °C в 2010 году) и Мстиславле —  + 30,1 °C ( + 28,6 °C тогда же).

Абсолютный экстремум дня держится с 2006 года ( + 33,8 °C в Бресте).

Нынешняя жара до + 36 °C сохранится до конца следующей недели.
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