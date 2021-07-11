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Беларусь - страна яблок, груш и... абрикосов

Абрикосы, персики и нектарины занимают лидерство по менее распространенным деревьям и кустарникам, произрастающим в личных подсобных хозяйствах белорусов.



По данным Белстата, основанных на переписи населения 2019 года, абрикосы, персики и нектарины произрастают на 19% земельных участков, которыми владеют жители Беларуси. 

Орехоплодные насаждения есть на 16% участков. Еще на 11% участков растет рябина и арония черноплодная, т.е. черноплодная рябина. 

10% владельцев участков выращивают голубику, а 9% - боярышник. 


Инфографика Белстата

Но это - статистика редких деревьев и кустарников. 

По данным Белстата, яблоня является наиболее распространенным видом плодовых культур в Беларуси (выращивалась на 89% всех земельных участков). Также к наиболее распространенным плодовым насаждениям относятся вишня, черешня, слива, алыча и груша. Их выращивается примерно одинаковое количество. 


Инфографика Белстата

Среди кустарников наиболее популярны смородина и крыжовник, а среди ягодных насаждений - клубника, малина и ежевика. Площадь ягодных посадок - 5,6 тысяч гектаров. Также набирает популярность на приусадебных участках белорусов виноград. 
Источник: Александр Войтович, Thinktanks.by
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