Что было во время обыска у ивацевичского редактора «Першага Рэгіёна»





Павел Дайлид. «Пришли сотрудники КГБ, предъявили санкцию на обыск в рамках уголовного дела «акт терроризма». Я прохожу по этому делу в качестве свидетеля. В результате обыска забрали ноутбук. Затем завезли в отдел КГБ в Берёзу, где провели допрос, пишет 1reg.by. Подробности я озвучить не могу, так как есть обязательство не разглашать материалы дела», – рассказал





Павел говорит, что обыск проходил корректно, никакого физического воздействия не было. Не сильно разбросали имущество в квартире, искали тщательно, но аккуратно. В перчатках, с соблюдением противоэпидемиологических мер.





«Моё «оружие» – клавиатура, у меня нет ничего запрещенного. Потому, в принципе, никаких обысков я не боюсь. Журналисты – не террористы. Мы не занимаемся и политикой, только освещаем, что происходит. В рамках действующего законодательства», – рассказал Павел Дайлид.





Павел Дайлид и сотрудница милиции, архивное фото





Павел говорит, что изъятие рабочего компьютера, конечно же, усложнило работу, приходится пользоваться временными устройствами.





«К сожалению, там архив последних рабочих фото, некоторые заготовки материалов. Обещал футболистам сбросить фото с последних матчей, но пока не получится, все фото с матчей ФК «Ивацевичи» этого сезона – в изъятом компьютере. Естественно, компьютер вернут, я уверен, потому что ничего противоправного там нет. Но на это понадобится много времени», – говорит Дайлид.







