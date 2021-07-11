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Сегодня миллиардер Брэнсон летит в космос на своем ракетоплане VSS Unity

Сегодня, днем 11 июля, ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона унесет его и еще пятерых на высоту около 80 км, которую NASA, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и ВВС США считают границей между атмосферой и космосом. Впервые весь процесс покажут в прямом эфире.

Экипаж этого полета (нажмите на фото, чтобы увеличить его)



 
VSS Unity (фото — пресс-служба Virgin Galactic)

Для такого суборбитального туризма компания использует двухфюзеляжный самолет-носитель White Knight Two для запуска ракетоплана SpaceShipTwo (или SS2), пишет Лига.Новости. Обе эти машины разработаны американской авиастроительной компанией Scaled Composites, все их структурные элементы – из углепластика. Они имеют персональные названия: разгонщик – VMS Eve, ракетоплан – VSS Unity. 

Вылет экипажа состоится из космопорта Spaceport America в штате Нью-Мексико. Когда состоится запуск VSS Unity – точной информации нет, но трансляция миссии начнется в 16:00 по Киеву. Время полета самолета в сцепке с ракетопланом до момента сброса последнего – примерно 60 минут.


 

Пилотами VMS Eve будут матерый астронавт и пилот Фредерик "Си-Джей" Стеркоу и не менее опытная пилот Келли Латимер.

Экипаж VSS Unity (слева направо): главный пилот Дэвид Маккей, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт, главный инструктор "астронавтов" Бет Мозес, Брэнсон, вице-президент Virgin Galactic по связям с правительством и исследовательским операциям Сириша Бандла, второй пилот Майкл Масуччи.

VSS Unity, для которого это будет 22-й полет, может взять на борт до шести пассажиров и двух пилотов. Посмотрите, как выглядит кабина для сугубо туристического полета, и как — для совмещенного с научными миссиями.

Гибридный ракетный двигатель ракетоплана – управляемый, то есть его можно отключить в любой момент во время фазы разгона. Но у VSS Unity есть серьезный недостаток: отсутствует система аварийного спасения. На это не забыли указать конкуренты Virgin Galactic компании Blue Origin другого миллиардера – из США. О нем в конце.


 

На высоте от 13 700 до 15 200 метров ракетоплан отделится от несущего самолета — и дальше до минуты будет разгоняться самостоятельно. Спустя восемь секунд после зажигания машина разгонится свыше скорости звука. Экипаж в какие-то моменты испытает перегрузку в 4 g, а максимальная скорость на подъеме – около 3,5 Мах.

Самолет-разгощик с ракетопланом (нажмите на фото, чтобы увеличить его)

Выключив двигатель, Unity еще какое-то время будет набирать высоту по инерции и достигнет ~80 км. Состояние микрогравитации ("невесомости") будет доступно пассажирам в течение нескольких минут.

Сброс ракетоплана из-под самолета-разгощика (нажмите на фото, чтобы увеличить его)

Осенью 2014-го испытательный полет SS2 закончился трагедией: второй пилот совершил ошибку, на 14 секунд раньше планового момента раскрыв хвостовое оперение ракетоплана, в результате чего тот из-за перегрузки разрушился. Командир успел катапультироваться и остался жив, хотя получил сильнейшие травмы.

Ранее Брэнсон мечтал полететь на 50-ую годовщину высадки на поверхность Луны в июле 2019 года.


 

 В плане "достижения космоса" Брэнсоном не все так просто. FAА считает границей космоса высоту 80,4 км над поверхностью Земли, а Международная авиационная федерация (FAI) – все еще 100 км (линию Кармана).

Через несколько дней в космос – настоящий, без оговорок, – отправится другой миллиардер Джефф Безос. Вместе с ним на ракете New Shepard его компании Blue Origin на высоту >100 км полетит 82-летняя летчица и его брат. В начале июля Безос покинул пост гендиректора Amazon. 

10 июля он написал в соцсетях: "Ричард Брэнсон, желаю тебе и всей команде завтра успешного и безопасного полета. Удачи!" 
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