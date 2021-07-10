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Состояние МакSим ранее оценивалось как крайне тяжелое, врачи ввели ее в медикаментозную кому и поместили на ИВЛ, а после на ЭКМО.





Сегодня пиар-менеджер заболевшей пневмонией 38-летней артистки заявила, что «у Марины есть положительная динамика, ей стало лучше», пишет Росбалт со ссылкой на «Газета.Ru».





В свою очередь супруга больного коронавирусом 70-летнего рокера Мамонова сообщила, что врачи уже не оценивают его состояние как крайне тяжелое. Музыканту лучше, но состояние все еще тяжелое, так что «уже веселее», уточнила Ольга Мамонова.





Музыкант 10-й день остается на искусственной вентиляции легких, он, как и МакSим, был погружен в кому. Когда медики начнут выводить мужа из состояния сна, Ольга Мамонова прогнозировать отказалась. «Пока ничего хорошего на этом фронте, это очень медленный процесс», — отметила женщина в разговоре с «Интерфаксом».







