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В состоянии введенных в кому МакSим и Петра Мамонова заметили улучшения

Представительница певицы МакSим и жена музыканта Петра Мамонова, которые попали в отделения интенсивной терапии с тяжелым поражением легких, сообщили, что в состоянии пациентов наблюдаются перемены к лучшему.

© Фото из аккаунта www.instagram.com/maksimartist/

Состояние МакSим ранее оценивалось как крайне тяжелое, врачи ввели ее в медикаментозную кому и поместили на ИВЛ, а после на ЭКМО.

Сегодня пиар-менеджер заболевшей пневмонией 38-летней артистки заявила, что «у Марины есть положительная динамика, ей стало лучше», пишет Росбалт со ссылкой на «Газета.Ru».

В свою очередь супруга больного коронавирусом 70-летнего рокера Мамонова сообщила, что врачи уже не оценивают его состояние как крайне тяжелое. Музыканту лучше, но состояние все еще тяжелое, так что «уже веселее», уточнила Ольга Мамонова.

Музыкант 10-й день остается на искусственной вентиляции легких, он, как и МакSим, был погружен в кому. Когда медики начнут выводить мужа из состояния сна, Ольга Мамонова прогнозировать отказалась. «Пока ничего хорошего на этом фронте, это очень медленный процесс», — отметила женщина в разговоре с «Интерфаксом».
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