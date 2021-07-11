







Родственникам умершего в шкловской колонии № 17 политзаключенного Витольда Ашурка вернули личные вещи. Но среди них нет дневника, который вел активист, сообщил БелаПАН брат погибшего Андрей Ашурок, пишет naviny.online.





«Уголовного дела пока нет, еще не готовы экспертизы. Материалов проверки собралось на целый том. Но конкретики особенной пока нет, к сожалению, и когда она будет, неизвестно», — сказал Андрей Ашурок.





Родственники политзаключенного забирали вещи в тюрьме в Гродно и в управлении Следственного комитета по Могилевской области. Отдали одежду, в том числе не ношеную, которую, по-видимому, выдали политзаключенному в шкловской колонии, часы, предметы гигиены.





Среди полученных вещей, по словам Ашурка, не было дневника, о котором брат неоднократно вспоминал в письмах и иногда цитировал оттуда фрагменты.





«Я написал жалобу на отсутствие дневника. Витольд писал, что его ведет. Это должна быть общая тетрадь или несколько тетрадей. Возможно, дневник остался в “карантине” шкловской колонии», — предположил брат политзаключенного.





Следственный комитет отдал родственникам сотни писем, которые Витольд Ашурок получал во время заключения и привез с собой в колонию по этапу.





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