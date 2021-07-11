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Видеофакт: Лукашенко катается по Александрии на мотоцикле «Урал» с коляской и мигалкой

Таким способом Александр Лукашенко поздравил с юбилеем сотрудников Госавтоинспекции

Кадр из видео

Неожиданное видео появилось в телеграм-канале «Пул Первого», который близок к президентской пресс-службе. На видео Александр Лукашенко катается по деревне Александрия на советском мотоцикле «Урал» с коляской. На мотоцикле – красная мигалка – она включена, пишет kp.by. Охраны или какого-то сопровождения не видно, но других транспортных средств на дороге нет - возможно, улицу перекрыли. В конце деревни Лукашенко разворачивается, съезжает на обочину в тенек, и говорит:

- Уважаемые друзья. Вам сегодня 85. Много или мало – сказать трудно, учитывая то, что вы – целая вечность. ГАИ – я надеюсь, в любом виде, в любой форме будут с нами вечно. Потому что там служат люди, готовые прийти в любое время нам на помощь. В этот праздничный день хочу, во-первых, вас поблагодарить за вашу активную жизненную позицию, за вашу работу. Во-вторых, хочу пожелать вам хорошего настроения. Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок. От имени белорусского народа – с праздником вас.

БелТА сообщает, что это видеообращение было показано на площадке у минского Дворца спорта, где 10 июня проходит праздник по поводу юбилея ГАИ.

Вечером Александр Лукашенко принял участие в гала-концерте на празднике «Александрия собирает друзей 2021» - он посвящен Купаллю.

Ровно 27 лет назад, 10 июля 1994 года, Александр Лукашенко занял должность президента Беларуси.
Источник: Григорий Грибов
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