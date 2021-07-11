Двое молодых парней утонули в Немане под Лидой





Следователи проводят проверку по факту гибели двух молодых парней, который утонули в Лидском районе в реке Неман, сообщили в СК, пишет Sputnik.





По данным следствия, 18-летний житель Лиды находился на берегу реки Неман вблизи деревни Песковцы Лидского района вместе со своей семьей. С ними также отдыхал его 16-летний друг.





Находясь в воде, подросток начал тонуть, увидев это, молодой человек бросился в воду спасать друга, однако не смог ему помочь и утонул сам.





"Тело несовершеннолетнего без признаков жизни извлекли из воды. Тело второго парня до настоящего времени не обнаружено, сотрудники ОСВОД продолжают поисковые мероприятия", - сообщили в СК.





Установлено, что место, где отдыхали молодые люди, не предназначено для купания.





Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родственники погибших, а также свидетели и очевидцы произошедшего.





По данному факту Лидским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.