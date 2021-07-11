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В Беларуси 12 июля из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности

В понедельник, 12 июля, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по востоку страны местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.



Температура воздуха ночью составит плюс 16-22, местами 13-15 градусов тепла. 
Днем будет плюс 29-34, в отдельных районах 35-36 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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