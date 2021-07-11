Пьяный водитель в Минске сбил двух женщин - одну насмерть

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В результате ДТП одна женщина скончалась на месте инцидента, вторая - с травмами доставлена в учреждение здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Водитель в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования в его организме выявлено 1,44 промилле алкоголя.





Госавтоинспекция напоминает, что пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора.