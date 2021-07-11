Китай собирает генетические данные по всему миру через тесты для беременных
Расследование Reuters показало, что Китай собирает генетические данные по всему миру. Популярный пренатальный тест NIFTY из Поднебесной, как выяснилось, отправляет генетическую информацию беременных женщин компании-разработчику. Есть и ещё один настораживающий факт — в создании теста участвовали китайские военные. США заявили, что такие действия китайского производителя — прямая угроза национальной безопасности.
Фото: Louis Reed
Пренатальный тест, который используют миллионы беременных женщин, был разработан китайской компанией BGI Group в сотрудничестве с китайскими военными. Распространять его за рубежом начали в 2013 году, пишет dev.by. Под торговой маркой NIFTY он входит в число самых продаваемых в мире неинвазивных пренатальных тестов. При помощи теста проверяют образец крови беременной женщины для выявления аномалий у развивающегося плода, таких как синдром Дауна.
На сегодняшний день его прошли более 8 миллионов женщин во всем мире. NIFTY продается как минимум в 52 странах, включая Великобританию, Европу, Канаду, Австралию, Таиланд и Индию.
Тест не продаётся в США — здесь и раньше предупреждали, что Поднебесная пытается вести сбор данных о здоровье американцев и европейцев. Действия китайской компании-разработчика BGI по сбору и анализу генных данных Штаты рассматривают как угрозу национальной безопасности.
Reuters обнаружило, что генетические данные более 500 женщин, прошедших тест, в том числе женщин из Европы и Азии, сейчас хранятся в финансируемом правительством Национальном генном банке Китая в Шэньчжэне, которым управляет BGI.
В ответ BGI подтвердила, что использует образцы крови, отправленные в её лабораторию в Гонконге, и генетические данные тестов «для популяционных исследований». Формально всё чисто: журналисты информагенства не нашли доказательств нарушения BGI соглашений или правил о конфиденциальности — компания заявила, что получает подписанное согласие и уничтожает зарубежные образцы и данные через пять лет.
При этом в политике конфиденциальности теста говорится, что собранные данные могут быть переданы, когда они «имеют непосредственное отношение к национальной безопасности или национальной обороне» Китая. BGI заявила, что её «никогда не просили предоставить данные NIFTY китайским властям».
Источник: Инна Бондарович
09:32 11/07/2021
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