Власти уточнили количество пострадавших в Александрии: за медпомощью обратились 7 человек
Во время ЧП в Александрии пострадало 7 человек, однако их жизням ничего не угрожает, сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов во время республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей").
"Больше досталось родителям, которые сопровождали детей и находились рядом. За медицинской помощью обратились и дети, и взрослые. Для того, чтобы ничего не упустить, все были обследованы в Шкловской ЦРБ. Всем оказана необходимая помощь, все отпущены домой", - заявил он в интервью госагентству БелТА.
По словам Старовойтова, пишет interfax.by, здесь пострадало 7 человек.
"У одной девочки под вопросом перелом - для уточнения диагноза она была направлена на компьютерную томографию - санитарным транспортом она была направлена в Могилевскую областную детскую больницу", - отметил он.
Как сообщалось, в субботу днем во время праздника "Купалье" ветром были опрокинуты несколько надувных аттракционов. Минздрав Беларуси первоначально заявил о пяти пострадавших.
09:15 11/07/2021
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