







"Больше досталось родителям, которые сопровождали детей и находились рядом. За медицинской помощью обратились и дети, и взрослые. Для того, чтобы ничего не упустить, все были обследованы в Шкловской ЦРБ. Всем оказана необходимая помощь, все отпущены домой", - заявил он в интервью госагентству БелТА.





По словам Старовойтова, пишет interfax.by, здесь пострадало 7 человек.









"У одной девочки под вопросом перелом - для уточнения диагноза она была направлена на компьютерную томографию - санитарным транспортом она была направлена в Могилевскую областную детскую больницу", - отметил он.





Как сообщалось, в субботу днем во время праздника "Купалье" ветром были опрокинуты несколько надувных аттракционов. Минздрав Беларуси первоначально заявил о пяти пострадавших.







