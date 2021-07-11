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Власти уточнили количество пострадавших в Александрии: за медпомощью обратились 7 человек

Во время ЧП в Александрии пострадало 7 человек, однако их жизням ничего не угрожает, сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов во время республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей").



"Больше досталось родителям, которые сопровождали детей и находились рядом. За медицинской помощью обратились и дети, и взрослые. Для того, чтобы ничего не упустить, все были обследованы в Шкловской ЦРБ. Всем оказана необходимая помощь, все отпущены домой", - заявил он в интервью госагентству БелТА.

По словам Старовойтова, пишет interfax.by, здесь пострадало 7 человек.


"У одной девочки под вопросом перелом - для уточнения диагноза она была направлена на компьютерную томографию - санитарным транспортом она была направлена в Могилевскую областную детскую больницу", - отметил он.

Как сообщалось, в субботу днем во время праздника "Купалье" ветром были опрокинуты несколько надувных аттракционов. Минздрав Беларуси первоначально заявил о пяти пострадавших.
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