Осенью белорусские туристы смогут летать в Иорданию













Об этом сообщает сайт Белорусского туристического союза.





Перелет — Минск — Акаба (Красное море). Продолжительность чартерной программы – с 3 сентября по 15 ноября 2021 года.·





Планируется осуществить 9 рейсов на 9 дней каждый.





Туроператор предлагает:





оздоровление и лечение на Мертвом море;





пляжный отдых на Красном море на курорте Акаба;





культурно-познавательные программы с посещением таких





достопримечательностей как Петра, римский город Джераш, «марсианскую» пустыню Вади Рам, христианских мест;





паломнические туры.





Напомним, что граждане Республики Беларусь могут выезжать в Иорданию без заранее оформленной визы (информация по ссылке). Однако надо будет иметь ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Иорданию. (От предоставления справки освобождаются дети в возрасте до 5 лет).

А по прибытии в Иорданию пассажиры пройдут еще один ПЦР-тест, стоимость которого 28 JOD (около 40$).







