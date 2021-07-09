Осенью белорусские туристы смогут летать в Иорданию
Туроператор «ИНТЕРСИТИ» открывает продажи на прямые чартерные рейсы в Иорданию на бортах авиакомпании «Белавиа».
Об этом сообщает сайт Белорусского туристического союза.
Перелет — Минск — Акаба (Красное море). Продолжительность чартерной программы – с 3 сентября по 15 ноября 2021 года.·
Планируется осуществить 9 рейсов на 9 дней каждый.
Туроператор предлагает:
оздоровление и лечение на Мертвом море;
пляжный отдых на Красном море на курорте Акаба;
культурно-познавательные программы с посещением таких
достопримечательностей как Петра, римский город Джераш, «марсианскую» пустыню Вади Рам, христианских мест;
паломнические туры.
Напомним, что граждане Республики Беларусь могут выезжать в Иорданию без заранее оформленной визы (информация по ссылке). Однако надо будет иметь ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Иорданию. (От предоставления справки освобождаются дети в возрасте до 5 лет).
А по прибытии в Иорданию пассажиры пройдут еще один ПЦР-тест, стоимость которого 28 JOD (около 40$).
08:24 11/07/2021
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