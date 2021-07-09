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Осенью белорусские туристы смогут летать в Иорданию

Туроператор «ИНТЕРСИТИ» открывает продажи на прямые чартерные рейсы в Иорданию на бортах авиакомпании «Белавиа».




Об этом сообщает сайт Белорусского туристического союза.

Перелет — Минск — Акаба (Красное море). Продолжительность чартерной программы – с 3 сентября по 15 ноября 2021 года.· 

Планируется осуществить 9 рейсов на 9 дней каждый. 

Туроператор предлагает:

оздоровление и лечение на Мертвом море;

пляжный отдых на Красном море на курорте Акаба;

культурно-познавательные программы с посещением таких 

достопримечательностей как Петра, римский город Джераш, «марсианскую» пустыню Вади Рам, христианских мест;

паломнические туры.

Напомним, что граждане Республики Беларусь  могут выезжать в Иорданию без заранее оформленной визы (информация по ссылке). Однако надо будет иметь ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Иорданию. (От предоставления справки освобождаются дети в возрасте до 5 лет).
А по прибытии в Иорданию пассажиры пройдут еще один ПЦР-тест, стоимость которого 28 JOD (около 40$). 
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